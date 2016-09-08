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توم هيدليستون أفضل ممثل في حفل جوائز TV Choice

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الخميس 08-09-2016 14:50

أقيم حفل توزيع جوائز "TV Choice Awards" في فندق دورشسترفي لندن،الذي يكرّم أفضل نجوم الدراما وأفضل المسلسلات والبرامج خلال العام.

وقد تم تكريم النجمة Barbara Windsor التى تبلغ من العمر 79 عاماً خلال الحفل، على إسهاماتها الهائلة فى مجال التلفزيون.

وقد حصد النجم الشهير، توم هيدليستون، الذي انفصل مؤخراً عن حبيبته تايلور سويفت، جائزة أفضل ممثل في الحفل.

وهذه لائحة الفائزين في حفلTV Choice awards :

أفضل مسلسل درامي جديد: Doctor Foster

أفضل مسلسل درامي : Downton Abbey

أفضل ممثل: توم هيديلستون،عن دوره في مسلسلThe Night Manager

أفضل ممثلة:سارة لانكشاير،عن دورها في مسلسلHappy Valley

أفضل مسلسل درامي عائلي :Call The Midwife

أفضل برنامج تلفزيون واقع:I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!

أفضل برنامج مواهب :The Great British Bake Off

أفضل برنامج ترفيهي: Ant & Dec's Saturday Night Takeaway

Best Lifestyle Show: Gogglebox

أفضل برنامج صباحي: This Morning

أفضل برنامج "طهي":Sunday Brunch

أفض مسلسل دولي: Game of thrones

Best Factual Show Paul O'Grady: For The Love Of Dogs أفضل برنامج كوميدي: Birds Of A Feather

Best Soap actor: داني ميلر

Best Soap Actress: ليسي تارنر

Best Soap Newcome: شاين ووردعنCoronation Street

Best Soap: Emmerdale

 

 

 

 

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