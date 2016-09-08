توم هيدليستون أفضل ممثل في حفل جوائز TV Choice
الخميس 08-09-2016 14:50
أقيم حفل توزيع جوائز "TV Choice Awards" في فندق دورشسترفي لندن،الذي يكرّم أفضل نجوم الدراما وأفضل المسلسلات والبرامج خلال العام.
وقد تم تكريم النجمة Barbara Windsor التى تبلغ من العمر 79 عاماً خلال الحفل، على إسهاماتها الهائلة فى مجال التلفزيون.
وقد حصد النجم الشهير، توم هيدليستون، الذي انفصل مؤخراً عن حبيبته تايلور سويفت، جائزة أفضل ممثل في الحفل.
وهذه لائحة الفائزين في حفلTV Choice awards :
أفضل مسلسل درامي جديد: Doctor Foster
أفضل مسلسل درامي : Downton Abbey
أفضل ممثل: توم هيديلستون،عن دوره في مسلسلThe Night Manager
أفضل ممثلة:سارة لانكشاير،عن دورها في مسلسلHappy Valley
أفضل مسلسل درامي عائلي :Call The Midwife
أفضل برنامج تلفزيون واقع:I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!
أفضل برنامج مواهب :The Great British Bake Off
أفضل برنامج ترفيهي: Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Best Lifestyle Show: Gogglebox
أفضل برنامج صباحي: This Morning
أفضل برنامج "طهي":Sunday Brunch
أفض مسلسل دولي: Game of thrones
Best Factual Show Paul O'Grady: For The Love Of Dogs أفضل برنامج كوميدي: Birds Of A Feather
Best Soap actor: داني ميلر
Best Soap Actress: ليسي تارنر
Best Soap Newcome: شاين ووردعنCoronation Street
Best Soap: Emmerdale
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