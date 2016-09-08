نداء عاجل من راندا البحيري لكل من يفكر بالزواج

جدّدت النجمة الشابة راندا البحيري مجدداً رفضها التام للزواج، مؤكدة أنها الآن في أسعد أحوالها، ووجّهت نداءً عاجلاً لكل أصدقائها ومعجبيها الذين يفكرون بالزواج أو يفضلون حياة العزوبية، أن يتدخلوا فوراً لإعادتها "لعقلها" إذا فكرت بالزواج.

راندا كتبت عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك: نداء عاجل لكل اللي بيفكر يتجوز ولا لا. أنا بقالي فتره عايشه single و أد إيه مرتاحة، مبسوطة ب كل حاجه حواليا و حاسة ب طعم كل حاجة، عايشة لنفسي و لكل الناس اللي حواليا، عايشة لأهلي و للناس و الشغل و الدنيا، حواليا أصحابي أحسن ناس، يستاهلوا أوي أوي إني ابقي جنبهم ويبقوا جنبي، بيضحكوني أربعة و عشرين ساعة محدش بيتخانق معايا ولا بيضايقني، لو أتجننت في يوم و فكرت أتجوز حاولوا تعقلوني و ترجعوني عن موقفي أرجوكم.

يذكر ان راندا سبق وتزوجت لثلاث سنوات من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها الوحيد ياسين، وتطاردها شائعات الارتباط ولكنها ترد عليها دوماً بالسخرية، وقد كتبت تدوينتها أثناء عطلة قصيرة قضتها في لبنان، وشاركت لحظاتها مع جمهورها بالصور.