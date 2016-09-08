محمد رمضان يرد على شائعة هروبه من منافسة أحمد حلمي

القاهرة_عمرو رضا

مع الاعتذار المفاجىء عن عدم طرح فيلمه الجديد "جواب اعتقال" في موسم عيد الأضحى، سرت شائعة داخل الوسط الفني وتناقلها محبّو الفنان أحمد حلمي، تؤكد أنّ محمد رمضان هرب من منافسة حلمي العائد بفيلم "لف ودوران" بعدما تأكّد أنّه سينتصر عليه في معركة الإيرادات، وأنّ الأسطورة فضّل طرح فيلمه الجديد في موسم بداية العام لضمان تحقيق إيرادات تحفظ مكانته كأغلى نجم مصري الآن، وهو ما رد عليه رمضان بصورة غير مباشرة.

رمضان أكد عبر حسابه الموثق على الفيس بوك أنّ السبب الوحيد لعدم طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى هو عدم الانتهاء من تصويره حتى اللحظة، وقال: الإجابة على سؤال يتكرر كثيراً هذه الأيام لهذه الأسباب فيلم #جواب_اعتقال خارج موسم عيد الاضحى : أولا نحن مازلنا في مراحل تصوير الفيلم .. الحفاظ على ثقة الجمهور تأتي بالإتقان وحسن الاختيار والنظر فقط لجودة العمل وليس الاستعجال من اجل اللحاق بموسم

أضاف: إهتمامي بموسم بعينه بفضل الله ثم جمهوري كانت مرحلة في حياتي اعتز بها ولكن لا ارجع إليها أبداً .. اهتمامي الآن هو تقديم اعمال تليق بحجم الجمهور، ووضع مجددا هاشتاق #ثقة_في_الله_نجاح_متصاعد، وهاشتاق #جواب_اعتقال قريباً.

يذكر أن رمضان والمنتج السبكي كانا يصرّان على خوض منافسات عيد الأضحى، وأعلنا أكثر من مرة أن الفيلم سيطرح بدور العرض في موعده المقرّر سلفاً، بينما انفردت "سيدتي نت" مبكراً، بتأكيد خروج الفيلم من المنافسة لأسباب تتعلق بتعديلات جوهرية فرضتها الرقابة على المصنفات الفنية كشرط لمنح الفيلم تصريح بالعرض للجمهور.