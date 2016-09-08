سوسن بدر لست مسؤولة عن فشل زيجاتي الستة وخضعت لعملية تصغير للمعدة

القاهرة_عمرو رضا

رفضت النجمة القديرة سوسن بدر تحميلها مسؤولية فشل زيجاتها المتتالية التي بلغت 6 زيجات، وقالت إنّها تزوّجت أكثر من مرة بحثاً عن "الزوج الأفضل"، إلا أنّها اعترفت بأن كل زيجاتها فشلت نتيجة عدم التوافق بينها وبين أزواجها، ولا زالت تنتظر الأفضل، كما أعلنت للمرة الأولى عن خضوعها لجراحة لتصغير حجم المعدة بعدما فشلت في إنقاص وزنها باستخدام البرامج الغذائية.

سوسن حلّت ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية CBC وعلّقت على فشل زيجاتها المتكررة بقولها :مفيش حاجة اسمها أنا فاشلة .. إنت مع حد تاني ممكن تبقى كويس جدا وأنا مع حد تاني ممكن أبقى كويسة.

أضافت: كل مرة تزوجت فيها كنت أبحث عن الزوج الأفضل، ولكن فشل العلاقة يأتي بسبب عدم التوافق بين الزوجين، ولهذا لا يمكن تحميل المسئولية لطرف واحد فقط، واعترفت بأن كل زيجاتها فشلت، ولكنها لا زالت تنتظر الزوج الأفضل بحياتها، ولا تشعر بالندم أبدا على أي تجربة مرت بها.

وحول تغير مظهرها في السنوات الأخيرة، اعترفت سوسن بأنها خضعت لعدة برامج غذائية لتخفيض الوزن على مدار ثلاث سنوات، ولكن بلا نتيجة تذكر، فخضعت لجراحة لتصغير حجم المعدة.