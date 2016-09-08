مشاعل: لم أقلّد بلقيس وانتظروني في ديو مع أسماء لمنور

كشفت الفنانة مشاعل لــ" سيدتي نت " عن النشاط الفني الذي تعيشه حالياً بعد فترة توقف دامت 3 أعوام بسبب الحمل والأمومة، وأشارت إلى أنّها تشعر بالحيرة ما بين طرحها ألبوماً كاملاً أو "ميني ألبوم" ستنتهي منه خلال فترة شهرين على الأغلب.

كما ذكرت أنّ زوجها الفنان والملحن عصام كمال لم يشاركها بعد بأي لحن منه، لأن مزاجه مختلف في التلحين.

وقالت مشاعل إنها ستقوم ولأوّل مرة بمشاركة "الفانز" بتصوير إحدى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب.

وأضافت "أحرص على الظهور بشكل متجدد خصوصاً في كليباتي، فأنا مجنونة بطبعي وربما سوف أنقل بعضاً من هذا الجنون في الفيديو كليب نفسه".

وبسؤالها عن تكرار تجربة الكليب على غرار الفنانة بلقيس كان ردها "بلقيس فنانة ذكية للغاية لكنها قامت بإختيار أغنية وطلبت من فانزاتها بأن يسجّلوا لها مقاطع فيديو تخصّ الأغنية بأصواتهم، طريقتي أنا مختلفة فسوف أشارك الفانزات اختيار الأغنية كذلك سأطلب منهم أن يكونوا معي ويظهروا في الكليب أثناء تصويره ".

وعن اللهجات التي سوف تؤديها في الألبوم قالت "الألبوم سيكون ضمن دائرة اللون الخليجي والعراقي ويمكن في المستقبل أن ادخل أغنية مصرية شعبية".

وكشفت أنها تواصلت مع الفنانة أسماء المنور وعرضت عليها فكرة "ديو" فرحبت المنور بالفكرة وجاري التواصل مع أحد الكتاب لأخذ الكلمات مع ايجاد مخرج ذكي يوظف هذا الكليب.

وعن مشاركتها في مواقع التواصل الإجتماعي أوضحت مشاعل بأنها فنانة لا تحب نشر يومياتها على الملأ.

وقالت إنها تختلف مع بعض الفنانات في هذا الشأن، مبينة أنها شخصية خجولة وبيتوتية امام الكاميرا، وتعتبر "فانزاتها " مصدر سعادة لها وتطلق عليهم لقب "الملوك ".

وعلى ذكر الشهرة واهتماماتها قالت إنّ الشهرة سهلة وفي متناول الجميع مؤكدة أن ما تبحث عنه أكثر هو محبّة الناس.