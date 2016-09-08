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بمناسبة مرور عامين على ارتباطهما ماذا أهدى بوراك أوزجيفيت حبيبته؟

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الخميس 08-09-2016 17:08

أثبت الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بطل مسلسل "حب أعمى"، أنه ليس ممثلاً بارعاً في الأدوار الرومانسية فحسب، بل أيضاً شخصاً رومانسياً لمعاملته الرقيقة لحبيبته فهرية أفجين.
فقد فاجأ بوراك فهرية بمناسبة مرور عامين على ارتباطهما بحفل خاص، وحقيبة تضمّنت هدايا بقيمة 15 ألف ليرة تركية، وساعة يد ثمينة يقدر ثمنها بـ 10 آلاف ليرة تركية، ووصل مجموع الهدايا إلى 25 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 10 آلاف دولار أمريكي.
يذكر أن بوراك طلب يدو فهرية للزواج، ووافقت على أن يتم الزفاف في مطلع عام 2017 ، خلال إجازته من الموسم الثاني من مسلسل "الحب الأعمى" مع نسليهان أتاغول.

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