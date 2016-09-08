تحدي دلو الثلج مع النجوم لدعم الـALS

بيروت_سيدتي نت

للعام الثاني على التوالي، اقامت جمعية التصلّب الجانبي الضموري اللبنانية (LALS) التي ترأسها الإعلامية والكاتبة كارن البستاني، يوم عائلي بإمتياز في الـBois de roses في فيترون بعنوان "تحدي الثلج مع النجوم". احياه العديد الفنانين منهم سامر مارون ومارك رعيدي ومايا نعمة وهادي عقيقي ولونا وBlack and White.

حضر الحفل الدكتور جميل زغيب المريض بالتصلّب الجانبي الضموري والذي بدعم منه اسست هذه الجمعية، اضافةً الى عدد من المصابين بالمرض مع عائلاتهم وعدد من الفنانين والرياضيين والاعلاميين، منهم: نقولا الاسطا ويورغو شلهوب والسي فرنيني والين لحود ومازن معضّم وكميل متى وايلي شالوحي ومايا نعمة وغريس الريس وخليل ابو عبيد وسلطان وعماد فغالي وراشيل مخول ورولا ابو زيد ودافيد اوريان وفادي الحلو وغازي بستاني وايلي رستم ومارك قزح وعمر الايوبي.

وبالمناسبة ألقت الإعلامية ورئيسة جمعية LALS كارن البستاني كلمة سلطت الضوء فيها على الأنشطة التي اقامتها الجمعية والتي حققت فيها النجاح خلال عام واحد فقط. كما شددت على ضرورة نشر التوعية عن مرض التصلّب الجانبي الضموري. واكدت على الدعم الطبي والمالي والمعنوي الذي تمنحه الجمعية للمرضى الذي وصل عددهم لخمسين مريض لغاية اليوم.

كما كان هناك كلمة للدكتور جميل زغيب الذي تطرق الى أهمية الدعم المالي لإيجاد علاج لهذا المرض.

قدم هذا النهار الذي تخلل العديد من النشاطات ومعرض فني واستقطب أكثر من 800 شخص الإعلامي ميشال قزي الذي شكر بدوره رعاة الحفل ومنهم: Bois de Roses وAssurex وبنك بيبلوس وبلدية الحدث وبن ابي نصر.

عاد ريع هذا النشاط الذي نقل مباشرةً عبلا أثير إذاعة "جرس سكوب" لمرضى التصلّب الجانبي الضموري.