من هي العروس التي أعادت كيفانش تاتليتوغ إلى أيام "عودة مهند"؟

حضر عدد قليل من النجوم الأتراك حفل زفاف مدرّب الملاكمة وفنون الدّفاع عن النفس آرا قرنفل على عروسه سيفغي ساراش أوغلو.

وكان من بين المشاهير الذين حضرواالممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ برفقة زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير، والممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان، والممثل الشاب بوراك ساياشار وزوجته الممثلة خديجة شندل.

وحرص النجوم الذين حضروا الزفاف على عدم ترك صديقهم الرياضي الشهير آرا قرنفل وحيداً في أسعد أيام حياته، وهو يوم زواجه من عروسه سيفغي ساراتش أوغلو بعد قصة حب وطويلة بينهما.

وكانت بداية تعارف الممثل كيفانش تاتليتوغ بآرا قرنفل عندما تعلم منه فن الملاكمة في مسلسل "عودة مهند"، حيث أدى فيه دور مهند الذي يضطر إلى دخول السجن بدلاً من أخيه مؤيد لارتكابه حادث سيارة، فيتعلم فن ملاكمة، ويصبح ملاكماً في مباريات تتم خلالها عمليات رهان غير شرعية.

واستمر كيفانش تاتليتوغ من باب الحفاظ على صحته ولياقته البدنية العالية تدريباته الرياضية في فن الملاكمة وتنمية العضلات تحت إشراف أستاذه ومدربه آرا قرنفل لفترة طويلة، وأصبحا صديقين منذ ذاك الوقت.

ويحرص آرا قرنفل في معظم مقابلاته الرياضية على الإشادة بانضباط واجتهاد ومرونة ولياقة الممثل كيفانش تاتليتوغ الذي استمتع بتدريبه على فن الملاكمة لمدة 6 أشهر، وأثبت كيفانش بالتزامه وانضباطه وأدائه المقنع في مشاهد الملاكمة في المسلسل أنه ممثل قوي وناجح يستحق ما حصل عليه من نجاح وشهرة في العالم.

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