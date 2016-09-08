حوار في الجول - تريزيجيه يتحدث عن طلب ' غريب ' فاجئ مدرب موسكرون..ولماذا بلجيكا

أداء رائع. تطور ملحوظ. تسجيل وصناعة. هنا نتحدث عن رحلته الأخيرة مع منتخب مصر، ولكن الآن دعونا نتحدث عن رحلة أخرى مختلفة. رحلة بلجيكا مع المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه".

ورحل تريزيجيه من أندرلخت قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. رحيل لم يكن خارج بلجيكا فجاء انتقاله إلى نادي موسكرون البلجيكي.

وقدم موسكرون لاعبه الجديد تريزيجيه والقميص رقم (10) للمحترف المصري. فهل هو من طلب اللاعب؟ ولماذا اختار موسكرون عن الرحيل من بلجيكا؟

ما الذي دار مع مدرب موسكرون؟ تريزيجيه يتحدث لـFilGoal.com في حوار مطول.

وكل ما يلي على لسانه صاحب الـ21 لاعب الأهلي السابق

رقم 10 وطلب غريب

"ارتداء القميص رقم 10 مع موسكرون لم يكن من اختياري. لم أطلب ذلك".

"علمت بأمر القميص رقم 10 عندما جئت إلى النادي لتقديمي".

"تحدث مع مدرب موسكرون. المدرب سعيد للغاية لتواجدي وانضمامي للفريق".

"لقد أشاد بالمستوى الذي قدمته في لقاء مصر أمام غينيا وكذلك أمام جنوب إفريقيا".

"طلبت من المدرب دخول التدريبات اليوم مع موسكرون. لقد استغرب للغاية هذا الطلب".

"استغرب طلبي الدخول في التدريبات بسبب عودتي صباحا بعد رحلة مدتها أكثر من 17 ساعة. ولكنني أردت ذلك".

الرحيل عن أندرلخت

"طلبت الرحيل من أندرلخت من أجل المشاركة بشكل أكبر".

"ريني فيلر - مدرب أندرلخت - تحدث معي ولم يكن يريد رحيلي من الفريق".

"ولكنني أردت الرحيل من أجل اللعب أكثر وأكثر".

"أندرلخت فضل إبقائي في بلجيكا على الرغم من وجود أكثر من عرض من خارج بلجيكا".

"النادي أراد إبقائي في بلجيكا من أجل أن أكون تحت أنظارهم دائما. ولذلك ذهبت إلى موسكرون".

"أريد إثبات نفسي في بلجيكا وتحقيق النجاحات. بعد ذلك أفكر في الخطوة الأوروبية التالية".

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