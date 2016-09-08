«الصحة» تعتمد 30 مليون جنيه لتطوير مستشفي الداخلة العام بالوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

إعتمدت وزارة الصحة والسكان، 30 مليون جنيه، اليوم الخميس ، في موازنة العام المالي الجاري لتنفيذ مشروع تطوير مستشفي الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد .

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن مشروع التطوير يبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، في مدة لن تتجاوز شهر من الآن، متضمن تطوير جميع أجزاء ومكونات المستشفي والبنية الأساسية، والتجهيزات الطبية، بالإضافة الي دراسة مقترح تطوير مستشفي الصدر بمدينة موط المشروع بأكلمه .

وأضاف، أن الوزارة تستكمل مراحل تطوير مستشفي الخارجة العام، والتي تشمل 3 مراحل ، تم الانتهاء من مرحلتين ، وجاري العمل في المرحلة الثالثة بتكلفة 44 مليون جنيه.