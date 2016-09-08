ضبط عامل بحوزته 136 لفافة بانجو في قنا

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عامل وبحوزته 136 لفافة بانجو وفرش حشيش وأقراص مخدرة بمركز فرشوط .

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط كمية من المواد المخدرة .

وكشفت تحريات النقيب عمرو عبد الباسط، معاون أول وحدة مباحث فرشوط ، قيام قوة أمنية بضبط “عمرو.خ.ع “، 29 سنة – عامل، و بحوزته 116 لفافة بانجو صغيرة، و20 لفافة أخرى متوسطة الحجم، و” فرش حشيش”، و20 قطعة أخرى من الحشيش صغيرة الحجم، و30 قرص مخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.