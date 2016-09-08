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ظهور نادر لـ« بوتفليقة» بعد دعوة معارضين لانتخابات مبكرة

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ظهور نادر لـ« بوتفليقة» بعد دعوة معارضين لانتخابات مبكرة ظهور نادر لـ« بوتفليقة» بعد دعوة معارضين لانتخابات مبكرة

بوتفليقة

قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظهور نادر يوم الخميس خلال افتتاح مركز للمؤتمرات لكن الحدث لم يذع على الهواء مباشرة ولم تنشر صور للزعيم على الفور.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أعوام خفض بوتفليقة كثيرا من نشاطه العام وهو ما دفع المعارضة الجزائرية للتشكيك في قدرته على حكم أكبر دولة في أفريقيا وتسبب في استمرار التكهنات بشأن صحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما.

ولن تجري انتخابات رئاسية إلا في عام 2019 لكن معارضي بوتفليقة دعوا لإجراء انتخابات مبكرة لسوء حالته الصحية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في النصف الأول من عام 2017.

وبحسب رويترز قال محللون إن الهدف من ظهور بوتفليقة تهدئة المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال المحلل السياسي أرسلان شيخاوي لرويترز إن إجراء انتخابات رئاسية ليس خيارا في الوقت الراهن.

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها بوتفليقة علنا قبل عامين حين أدلى بصوته وهو يجلس على كرسي متحرك في انتخابات فاز فيها بولاية رابعة مدتها خمسة أعوام.

وكان أحدث ظهور له في احتفالات عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو تموز ولا تشاهده الجماهير عادة إلا في مقاطع قصيرة يبثها التلفزيون الرسمي خلال استقباله مسؤولين يزورون البلاد في مقره الرئاسي.

ويأتي الحديث عن الانتقال السياسي في وقت حساس إذ تحاول الجزائر خفض الإنفاق والدعم لتعويض الهبوط الشديد في عوائد مبيعات النفط.

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