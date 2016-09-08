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صدمة قوية.. الفيفا يرفض احتجاج ريال وأتليتكو ويحرمهما من فترتي انتقالات

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صدمة قوية.. الفيفا يرفض احتجاج ريال وأتليتكو ويحرمهما من فترتي انتقالات صدمة قوية.. الفيفا يرفض احتجاج ريال وأتليتكو ويحرمهما من فترتي انتقالات

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاحتجاج الذي تقدم به ناديي العاصمة الإسبانية ريال وأتليتكو مدريد لإيقاف القرار الصادر بحرماهما من ضم لاعبين خلال فترتي انتقالات.

وكان الفيفا قد قررت توقيع تلك العقوبة على ريال وأتليتكو بسبب خرقهما قوانين التعاقد مع اللاعبين القاصرين.

وكان من المفترض أن يتم حرمان كلا الناديين من ضم أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن تقدمهما باحتجاج أوقف ذلك الأمر.

ورفض الفيفا الاحتجاج الذي تقدم به الثنائي ليحرمه من ضم أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية والصيفية أي حتى عام 2018.

كما تم تغريم ريال مدريد 360 ألف فرانك سويسري مقابل 900 ألف لأتليتكو، مع تحذيرهما بضرورة تعديل أوضاعهما مع اللاعبين القاصرين خلال 90 يوما.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي نيته التقدم بطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية بينما لم يصدر الأتليتي أي رد فعل حتى الآن.

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