اتحاد الكرة يكشف موعد السوبر المصري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين لقناة الحياة 2: "مباراة السوبر ستكون بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق مطلع عام 2017 المقبل".

وأضاف "ننتظر انتهاء منتخب مصر من المشاركة في البطولة لتحديد موعد المباراة".

ولم يتطرق عامر حسين للحديث عن مكان إقامة المباراة سواء داخل مصر أو في الخارج.

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى عدة عروض لتنظيم مباراة السوبر في السعودية أو الإمارات.

ويلعب الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي أمام الزمالك بطل الكأس في مباراة السوبر.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 15 يناير حتى 5 فبراير من عام 2017 في الجابون.