أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يكشف موعد السوبر المصري

Google+ Print
اتحاد الكرة يكشف موعد السوبر المصري اتحاد الكرة يكشف موعد السوبر المصري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين لقناة الحياة 2: "مباراة السوبر ستكون بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق مطلع عام 2017 المقبل".

وأضاف "ننتظر انتهاء منتخب من المشاركة في البطولة لتحديد موعد المباراة".

ولم يتطرق عامر حسين للحديث عن مكان إقامة المباراة سواء داخل مصر أو في الخارج.

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى عدة عروض لتنظيم مباراة السوبر في أو الإمارات.

ويلعب الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي أمام الزمالك بطل الكأس في مباراة السوبر.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 15 يناير حتى 5 فبراير من عام 2017 في الجابون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة