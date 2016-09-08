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عامر حسين: 14 يوما قبل الأمم الإفريقية كافية للمنتخب

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عامر حسين: 14 يوما قبل الأمم الإفريقية كافية للمنتخب عامر حسين: 14 يوما قبل الأمم الإفريقية كافية للمنتخب

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود اتفاق مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب على مواعيد توقف الدوري استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال عامر حسين لقناة الحياة 2: "الدوري سيتوقف منذ يوم 1 يناير 2017 وحتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية يوم 5 فبراير وهو موعد المباراة النهائية".

وأضاف "كان لنا حديث مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب واتفقنا على توقف الدوري لمدة 14 يوما قبل انطلاق البطولة وهي فترة كافية للغاية".

وتابع "إذا توقف الدوري قبل ذلك لن ينضم المحترفون المصريون في الخارج لصفوف خلال المعسكر وسيكون فقط للاعبي الدوري المصري وهذا لن يفيد المنتخب، لذلك سيكون التوقف قبل انطلاق البطولة لمدة 14 يوما فقط حتى ينضم المحترفون للمعسكر منذ البداية".

وأتم حديثه "كوبر تفهم الأمر تماما ووافق على هذه الفترة من التوقف قبل البطولة".

وتأهل منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية في الجابون بعد غياب 7 سنوات منذ أخر نسخة شارك بها عام 2010.

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