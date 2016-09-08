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النائب العام يأمر بحبس سائق قطار العياط وعامل التحويلة على ذمة التحقيقات

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النائب العام يأمر بحبس سائق قطار العياط وعامل التحويلة على ذمة التحقيقات النائب العام يأمر بحبس سائق قطار العياط وعامل التحويلة على ذمة التحقيقات

المستشار نبيل صادق النائب العام

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الخميس، بحبس سائق قطار العياط وعامل التحويلة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت لهما نيابة جنوب الجيزة تهم القتل والشروع في قتل ٣٥ مواطنًا في حادث انقلاب قطار بمنطقة العياط بجنوب الجيزة،
> وانتهت نيابة جنوب الجيزة الكلية من التحقيقات في الحادث واستمع فريق من النيابة لشهود العيان من المصابين  واللذين تصادف وجودهم بمكان الحادث.

وانتدب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لجنة فنية من اساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل تقرير حول الحادث والتوصل لأسباب وكيفية حدوثة وحصر كافة التلفيات الناتجة عنه.

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