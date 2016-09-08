الجيش يداهم موقع للتكفيريين يضم مخازن بداخلها 110 عبوة ناسفة بسيناء

نجحت قوات إنفاذ القانون فى نطاق الجيش الثانى الميدانى فى رصد واكتشاف أحد التجمعات الخاصة بالعناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وذلك خلال عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بنطاق شمال سيناء، يضم مخزناً للعبوات الناسفة عثر بداخله على 110 عبوة ناسفة مجهزة ومعدة لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكميات كبيرة من الدوائر الكهربائية وأجهزة التفجير التى تستخدم مع العبوات الناسفة.

وتمكنت القوات من اكتشاف وتفجير نفق متصل بمنزلين تابعين للعناصر التكفيرية عثر بداخله على كميات من المهمات والملابس المموهة والأعلام التى تستخدمها العناصر الإجرامية، وضبط 4 مخازن وملجأ تحت الأرض وعدد من الأوكار التى تستخدمها العناصر الإرهابية المسلحة فى أعمال التسلل والهروب والاختباء خلال المواجهات مع قوات التأمين.

وتواصل قوات إنفاذ القانون تمشيط المنطقة لضبط العناصر التكفيرية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء.

أ ش أ