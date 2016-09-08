أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إلغاء قرار اعتبار أراضي الدولة بخليج السويس والساحل الشمالي “ملكية خاصة”

Google+ Print
إلغاء قرار اعتبار أراضي الدولة بخليج السويس والساحل الشمالي “ملكية خاصة” إلغاء قرار اعتبار أراضي الدولة بخليج السويس والساحل الشمالي “ملكية خاصة”

شريف اسماعيل

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000 باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الأراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى إعادة استغلال تلك الأراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.

علي جانب آخر وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة أسوان الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والانشطة السياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا