إلغاء قرار اعتبار أراضي الدولة بخليج السويس والساحل الشمالي “ملكية خاصة”

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000 باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الأراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى إعادة استغلال تلك الأراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.

علي جانب آخر وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة أسوان الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والانشطة السياحية.