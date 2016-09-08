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السلطات التركية توقف أكثر من 11 ألف مدرس لصلتهم بحزب العمال

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السلطات التركية توقف أكثر من 11 ألف مدرس لصلتهم بحزب العمال السلطات التركية توقف أكثر من 11 ألف مدرس لصلتهم بحزب العمال

رجب طيب أردوغان_أرشيفية

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، أكثر من 11 ألف مدرس عن العمل للاشتباه بأنهم على صلة بحز العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) نقلا محطة (سي إن إن ترك) عن مسؤول بوزارة التعليم التركية قوله “إن السلطات أوقفت 11 ألفا و500 مدرس عن العمل للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور”.

ويأتي هذا التوقيف بعد أيام من تصريح لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زار قال فيه “إن نحو 14 ألف مدرس لهم روابط بالحزب المحظور، الذي تدرجه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية”.

أ ش أ

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