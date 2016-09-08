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توفير 1500 طن أسمدة زراعية للفلاحين بالوادي الجديد‎

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توفير 1500 طن أسمدة زراعية للفلاحين بالوادي الجديد‎ توفير 1500 طن أسمدة زراعية للفلاحين بالوادي الجديد‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توفير 1500 طن أسمدة زراعية لخدمة الفلاحين بالمحافظة وفائضة كرصيد إضافي بمخازن التعاون الزراعي بالمراكز والمدن والقرى.

وقال عبد الوهاب في تصريح صحفي، إن الأسمدة المتوافرة “يوريا ، فيروكس فوسفاتي ، نترات”، ويتم الصرف للمزارعين من خلال الكوبونات، وبطاقات الحيازة الزراعية، ومن واقع الحصر الفعلي للمساحة المنزرعة، لضمان عدم تهريب الأسمدة خارج المحافظة وبيعها بالسوق السوداء .

وأضاف، أن المديرية بصدد توفير التقاوي المنتقاة ،والمعتمدة من وزارة الزراعة، للمزارعين، استعدادًا لبدء زراعات الموسم الشتوي المقبل، وعلي حسب رغبات وحجز المزارعين .

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