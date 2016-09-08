“الزراعة” تصدر حزمة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الفاكهة

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة لتحسين جودة المحاصيل البستانية والفاكهة بمختلف أنواعها والعمل على حمايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة فى نشر توصيات فنية شهرية لدعم المزارعين لاتباع الممارسات الزراعية السليمة.‏

وقال فايد فى بيان له، إن الوزارة ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، والإدارة المركزية للبساتين، أصدرت توصيات فنية لشهر سبتمبر الحالى لتوجيه المزارعين فى تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات وجمع محاصيلها، والطرق الصحيحة في التعامل مع الأمراض التي تصيبها.‏

وأكدت التوصيات الفنية الخاصة بأشجار الموالح ضرورة الرى حسب حاجة الأشجار وطبيعة الأرض والظروف المناخية السائدة، وإضافة الدفعة الثالثة من الأسمدة النتروجينية وذلك نثرًا بين صفوف الأشجار فى حال عدم إضافتها فى الشهر السابق، كذلك استكمال مكافحة الحشرات القشرية وألاكاروسات والعناكب بالرش بالزيت الصيفي الخفيف حسب التوصيات، ومقاومة ذبابة الفاكهة للأصناف المبكرة مثل البرتقال “أبو سرة” واليوسفي، مشيرةً إلى أهمية الاستمرار فى مقاومة حشرة صانعات الأنفاق فى النموات الحديثة.‏

وأشار تقرير التوصيات لفاكهة العنب الى ضرورة جمع الأصناف متوسطة النضج مثل “الإيطالى والروزاكي” وبدء جمع الأصناف متأخرة النضج مثل “الرومى الأحمر والكريمسون سيدلس”، وري الأشجار التي تم جمع محصولها ريًا خفيفًا للمساعدة فى نضج الخشب، وتجهيز السماد البلدي الذى سيضاف عقب التلقيم الشتوي، بجانب علاج الإصابة بمرض “البياض الزغبى” وحالات الإصابة بمرض “التربس”، والتخلص من الحشائش للتقليل من الإصابات المرضية والحشرية، وأخيرًا مكافحة الحفارات فى الأصناف متأخرة النضج.‏

وفيما يخص التعامل مع فاكهة المانجو أكدت التوصيات ضرورة التقليم عقب جمع المحصول عن طريق إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة، وكذلك التشوهات الخضرية والزهرية باستخدام مقصات، فضلًا عن دهان الأسطح الناتجة عن عملية التقليم بعجينة “بوردو”، مع تقليل الرى خلال تلك الفترة.‏

وبالنسبة لفاكهة الموز أكدت أهمية الاستمرار فى قطع الجزء السفلى من الكوز الزهري أو إزالته، والبدء فى وضع السماد النيتروجينى بالنسب المقررة وذلك على دفعتين أوائل الشهر ومنصف الشهر، مع فحص وإزالة النباتات المصابة بـ”التورد القمي أو التبرقش”، والاستمرار فى الرش ضد “المن” مرتين خلال الشهر والتوقف عن الرش حتى بداية شهر إبريل. ‏

وبالنسبة لأشجار الزيتون أشارت التوصيات إلى ضرورة الاستمرار فى مكافحة حشرة الزيتون والحشرات القشرية، والاستمرار فى مقاومة أعفان الثمار وذلك بالرش بأحد المركبات النحاسية، ومقاومة الحشائش قبل إضافة الأسمدة الكيماوية، والاستمرار فى جمع الأصناف مبكرة النضج.