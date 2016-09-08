3 مليون جنيه.. لتوصيل الكهرباء لمحطة شرب 25 يناير بالخارجة في الوادى الجديد

مراسل«ONA»:

أعلن المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن بدء توصيل التيار الكهربي لمحطة تنقية مياه الشرب بحي 25 يناير السكني بمدينة الخارجة بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه .

وقال خضر في تصريح صحفي، إنه سيتم الإنتهاء من المشروع بأكمله خلال 3 أشهر من الآن، بالإضافة الي توصيل التيار الكهربي لمحطة حي المجاهدين السكني بمدينة الخارجة ، بتكلفة إجمالية 745 ألف جنيه من تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي، والتي أوشك الانتهاء منها .

وأضاف، أن وزارة الكهرباء تستعد لبدء الجزء الأول من الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء بالمحافظة ، والذي يشمل تطوير ورفع قدرات 28 محول كهربي بمنطقة القصر بالداخلة .