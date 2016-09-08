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تعيين رئيس ورزاء أوزبكستان رئيسًا بالإنابة

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تعيين رئيس ورزاء أوزبكستان رئيسًا بالإنابة تعيين رئيس ورزاء أوزبكستان رئيسًا بالإنابة

برلمان أوزبكستان- أرشيفية

عين برلمان أوزبكستان رئيس الوزراء شوكت ميرزيويف رئيسا بالإنابة، اليوم الخميس، بحسب ما أورد موقع حكومي، فى أوضح مؤشر حتى الآن على أنه سيتولى الرئاسة بعد وفاة الرئيس إسلام كريموف.

وحسب “فرانس برس”، قرر البرلمان تعيين ميرزيويف (58 عاما) فى هذا المنصب بعد حصوله على تأييد زعيم حزب الشيوخ نجمة الله يولداشيف الذى ينص الدستور على أنه يجب أن يكون الرئيس المؤقت قبل الانتخابات.

كما أمر البرلمان بإجراء انتخابات رئاسية خلال الاشهر الثلاث المقبلة. ويتوقع معظم المحللين فوز ميرزيويف فيها.

وورى جثمان كريموف (78 عاما) التراب يوم السبت فى مدينة سمرقند التى ولد فيها وكان ميرزيويف حاكما لها.

وعقد ميرزيويف لقاءات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى وضع اكليلا من الزهور على قبر كريموف الثلاثاء، ورئيس وزرائه ديمترى مدفيديف الذى شارك فى الجنازة.

ويقول خبراء إن روسيا تشعر بقلق من تنامى التطرف فى أوبكستان وتتابع من كثب الوضع فيها.

وتثير العودة المحتملة لمقاتلين من سوريا والعراق، قلق السلطات اليوم. ففقد توجه أكثر من 500 أوزبكستانى للقتال فى صفوف المتطرفين ، كما تقول أجهزة الأمن الروسية.

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