“الزراعة” : كيلو اللحمة بـ 52 جنيه والأرز بـ 5.5 فى منافذ الوزارة

قال الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، إنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة، وكميات كبيرة من الخضروات والبقوليات، بمنافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، يتراوح سعرها ما بين 48 جنيه إلى 52 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من الأرز بسعر 5.5 جنيه للكيلو، للتيسير على المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن القطاع يواصل حملته المكبرة لطرح جميع منتجات الوزارة من السلع الغذائية والمنتجات المدعمة بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، ومواجهة غلاء الأسعار، حيث يتم دعم منافذ البيع التابعة للوزارة بجميع المنتجات والسلع المدعمة من “زيت و أرز وبقوليات وخضروات وشاى وصلصلة وسمن وعسل”، وسلع أخرى بأسعار مخفضة، لضبط الأسواق.

وأضاف أن هناك لجان متابعة تشرف على جميع منافذ الوزارة، لمنع التلاعب فى الأسعار المدعمة، كما تم ضخ كميات كبيرة من الأسماك، فضلًا عن منتجات الألبان المختلفة، ومواد البقالة، والخضر والفاكهة بكافة المنافذ بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30%.