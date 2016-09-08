10 مليون جنيه.. لتنفيذ مشروعات تنمية واحة الفرافرة وقراها بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

أعلن مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تخصيص 10 مليون و 570 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بواحة الفرافرة و قراها .

وأكد اللواء محمد العدوى، رئيس مركز الفرافرة، أنه تم تخصيص 2 مليون و 80 ألف جنيه، لمد شبكات الكهرباء، وإنارة مداخل القرى، و 3 مليون و 350 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة ،وشراء سيارات نظافة ،وكسح مياه وصرف صحي .

وأضاف، أنه تم تخصيص 3.5 مليون جنيه، لرصف عدة طرق داخلية بالمركز وقراه ،وتخصيص مليون و 640 ألف جنيه لتدعيم احتياجات مباني رئاسة القرى التوابع من إنشاءات وأثاثات .

وأشار إلي أنه جاري حاليًا الإعداد لطرح وتنفيذ الجزء الأول من هذه المشروعات علي أن تنتهي جميعها في شهر يونيو 2017 .