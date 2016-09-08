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يول يوضح حقيقة عدم مصافحة الخطيب.. الهجوم على صالح والعلاقة في الأهلي

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يول يوضح حقيقة عدم مصافحة الخطيب.. الهجوم على صالح والعلاقة في الأهلي يول يوضح حقيقة عدم مصافحة الخطيب.. الهجوم على صالح والعلاقة في الأهلي

هل بالفعل رفض مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي مصافحة محمود الخطيب أثناء تواجد الأخير في ملعب التتش لمؤازرة الفريق قبل حسم الدوري؟ سؤال يوضح حقيقة المدرب الهولندي الراحل.

رحل مارتن يول عن تدريب الأهلي ليترك المهمة لحسام البدري. رحيل جاء بعد التتويج بالدوري وخسارة كأس ووداع دوري الأبطال من دوري المجموعات.

وتحدث مارتن يول قائلا: "ما يُقال على عدم مصافحتي الخطيب عن قصد ليس له أي أساس من الصحة".

وأوضح في تصريحات للصحفيين "عندما حضر الخطيب مران الأهلي كنت أشرف على التدريبات، لم أشاهد من كان بالخارج. وعندما انتهى المران أخبرني مترجمي أن الخطيب كان في الخارج".

وواصل "تحدث معي عن الخطيب فطلبت مقابلته لمصافحته، ولكنه قد رحل قبل ذلك".

الهجوم على صالح وعمرو ووليد

ورد مارتن يول بقوة على أنباء هجومه على صالح جمعة وعمرو جمال ووليد سليمان قائلا: "لم أهاجم أي لاعب. لم أنتقد عمرو جمال ولا صالح جمعة ولا وليد سليمان".

وتابع "كل من يُقال عن هجومي على لاعبي الأهلي غير صحيح نهائيا. نفس الأمر بخصوص أفراد الجهاز المعاون".

وأكمل حديثه قائلا: "وليد سليمان كان من أفضل اللاعبين في الأهلي خلال فترة تواجدي. لياقته البدنية كانت على أفضل ما يكون. لم أقل عنه أنه لا يقدر على اللعب أكثر من 70 دقيقة. هذا كذب".

إيفونا والعلاقة في الأهلي

وتطرق مارتن يول للحديث عن ماليك إيفونا قائلا: "إيفونا كان من أهم اللاعبين في الفريق. رحيله كان خسارة كبيرة للغاية".

وأردف "وبالتأكيد لم أهاجم اللاعب مثل ما قيل أيضا".

وماذا عن العلاقة في الأهلي؟ يُجيب يول: "اعتز للغاية بالعمل في الأهلي والعمل مع كل أفراد الجهاز وكل اللاعبين".

وأتم "سعيد بكل من تعاملت معه في الأهلي. علاقة الحب والود هي التي كانت قائمة بيننا".

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