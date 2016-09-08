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علي غزال يوضح لـ في الجول سبب نتائج ناسيونال ماديرا السيئة

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علي غزال يوضح لـ في الجول سبب نتائج ناسيونال ماديرا السيئة علي غزال يوضح لـ في الجول سبب نتائج ناسيونال ماديرا السيئة

يؤمن الدولي المصري علي غزال قائد فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي على قدرة فريقه في تحقيق النتائج الإيجابية في قادم الجولات من الدوري البرتغالي.

وبدأ فريق ناسيونال ماديرا الدوري البرتغالي ببدايئة سيئة جدًا حيث تعرض لثلاثة هزائم محتلًا المركز الأخير.

وفي هذا السياق تحدث علي غزال والذي يحمل شارة قيادة فريقه لهذا الموسم لـFilGoal.com قائلا:"الفريق هذا الموسم قليل الخبرة، حيث نضم العديد من اللاعبين الشباب وصغار السن".

الدولي المصري واصل تصريحاته قائلًا:"أيضًا كان لدينا أكثر من إصابة بالإضافة إلى أن اللقاء الأخير كان مؤجلًا من الأسبوع الأول ولعبنا من دون اللاعبين الدوليين".

وأنهى لاعب وادي دجلة تصريحاته"واثق في قدرة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية قريبًا".

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