الباطن السعودي يكشف لـ في الجول أسباب ضم حمودي و ' شروط العقد '

لماذا سعى نادي الباطن السعودي لضم المصري أحمد حمودي؟ وهل كان عرض النادي السعودي هو الوحيد للاعب؟ وماذا عن شروط العقد؟ أسئلة يُجيب عنها مبارك الظفيري نائب رئيس النادي والمتحدث الرسمي له.

نادي الباطن السعودي أعلن بشكل رسمي ضم أحمد حمودي لاعب بازل والزمالك السابق بعد أن وقع اللاعب على عقود الانتقال الرسمي في القاهرة بحضور مسؤول النادي جراح الظفيري. (طالع التفاصيل)

وأصبح أحمد حمودي هو ثالث لاعب مصري يتواجد في الدوري السعودي هذا الموسم. محمد عبد الشافي مع أهلي جدة، ومحمود عبد المنعم "كهربا" مع الاتحاد. والآن أحمد حمودي مع الباطن.

وتحدث المتحدث الرسمي باسم نادي الباطن لـFilGoal.com قائلا: "رغبتنا بالتعاقد مع حمودي كانت بسبب المستوى الفني الكبير للاعب".

وأضاف "حمودي لاعب كبير وتعاقدنا معه بسبب مستواه مع الزمالك ومن قبلها مع بازل".

وواصل "تم عرض حمودي علينا، تحدثنا مع المدرب وهو مقتنع جدا بإمكانياته ولذلك سعينا للتعاقد معه وأتممنا ذلك".

المصري عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر هو المدير الفني لنادي الباطن. مدرب قاد الشباب السعودي والاتحاد من قبل.

وماذا عن العروض المقدمة لحمودي وشروط العقد؟ يُجيب مبارك الظفيري: "حمودي كان لديه أكثر من عرض للانتقال، ولكن في النهاية تم الاتفاق على صيغة مرضية للجميع وانتقل حمودي لنا".

وأوضح "لا يوجد أي شروط في العقد تجعل حمودي يرحل في حالة وصول عرضا أوروبا".

وأتم "عقد حمودي مع الباطن لمدة سنة ويحق لنا التجديد سنة أخرى إذا رغبنا في ذلك".

ويحتل الباطن المركز الثامن على سلم ترتيب دوري عبد اللطيف جميل برصيد 3 نقاط بعد جولتين.

بدأ مشوار الدوري بالخسارة أمام الهلال بثنائية مقابل لاشيء، ثم فاز في الجولة الثانية أمام الشباب بهدف مقابل لاشيء.

وكان نادي الباطن قد صعد هذا الموسم للدوري الممتاز السعودي بقرار إداري بدلا من فريق المجزل، بعد أن خسر اللقاء الفاصل بينهما المؤهل للدوري الممتاز.