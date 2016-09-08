بالصور.. قيادات قنا تهنئ المحافظ بتجديد الثقة وحلول عيد الأضحى

مراسل«ONA»:

استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ووفد المجلس القومى للمرأة، برئاسة عنايات السيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد الثقة له للمرة الرابعة، معربين عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية على منحة الثقة مجددًا، كما قدموا له التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومر “الهجان” يرافقه اللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، على موظفى الديوان العام، حيث بادلهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والوصول بالأداء، إلى المستوى المشرف في إنجاز الأعمال، توفيرا لوقت وجهد المواطنين قاصدى الخدمة داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات .