155 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى بالشارقة

أعلن عبد الله السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اعتماد 155 جامعا ومصلى لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى، ورفع بهذه المناسبة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، خالص التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتهم الحكيمة ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وقال انه تم تجهيز 155 مصلى ليوم العيد على مستوى إمارة الشارقة‏ منها 113 مصلى وجامعا في الشارقة، و16 مصلى وجامعا في المنطقة الوسطى، و26 مصلى وجامعا في المنطقة الشرقية‏، مشيرا إلى أن صلاة العيد في إمارة الشارقة ستكون الساعة 6 و 20 دقيقة صباح يوم الاثنين المقبل.