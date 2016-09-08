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مسؤول عسكرى أمريكي: معركة الموصل بالعراق قد تبدأ "قريبا"

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مسؤول عسكرى أمريكي: معركة الموصل بالعراق قد تبدأ "قريبا" مسؤول عسكرى أمريكي: معركة الموصل بالعراق قد تبدأ "قريبا"

>(رويترز)

قال مسؤول عسكرى أمريكى اليوم الخميس، إنه سيتعين على التحالف الذى يقاتل تنظيم داعش بدء المعركة لاستعادة مدينة الموصل قريبا من أجل تحقيق هدف العراق بتحرير المدينة بنهاية العام لكنه رفض قول ما إذا كان الهجوم سيبدأ خلال شهر.

 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، أن اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند الذى تولى الشهر الماضى قيادة العمليات الأمريكية ضد التنظيم تنبأ فى مقابلة ببدء معركة الموصل قبل أوائل أكتوبر.

 

وقال جون دوريان الكولونيل بالقوات الجوية والمتحدث باسم القوات الأمريكية فى العراق فى بيان بوزارة الدفاع (البنتاجون): "فى نهاية الأمر... إذا كانت الرغبة هى محاولة إنجاز ذلك قرب نهاية العام... فسوف يتعين أن نبدأ قريبا." لكنه رفض تأكيد موعد أكتوبر.


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