إصابة ضابط وأمين شرطة واثنين آخرين أثناء إخماد حريق ببرج سكنى فى الفيوم

أصيب ضابط وفرد أمن ومواطنين آخرين بحالة اختناق، أثناء قيام قوات الحماية المدنية بالسيطرة على حريق أحد أدوار برج سكنى بالفيوم، وتم إسعافهم وإخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تلقى إخطارا من العقيد أشرف الحصان القائم بعمل مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق ببرج سكنى بمنطقة الفدان التجارية بحى الفوال.

هرعت 5 سيارات إطفاء بإشراف المقدم محمد منير رئيس القسم، لمكان الواقعة، وقاومت النيران ومنعت امتدادها للأدوار الأخرى، وأصيب النقيب سعودى الطحاوى وأمين الشرطة محمد سليمان باختناق أثناء مكافحة النيران، كما أصيبت سيدة مسنة وطفلة باختناق ونقلوا لمستشفى الفيوم العام لإسعافهم بإشراف الدكتور محمد نادى مدير المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.