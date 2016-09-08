إيمري: أردت الاحتفاظ بديفيد لويز في باريس

أكد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه أراد الاحتفاظ بالبرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي الجديد في صفوف الفريق الفرنسي.

تشيلسي كان قد ضم ديفيد لويز من باريس سان جيرمان بعد عامين من بيعه لهم في صفقة بلغت 32 مليون إسترليني.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سانت إيتيان "سوق الانتقالات انتهى، أردت الاحتفاظ بديفيد لويز لكنه قال لدي عرضا جيدا من تشيلسي وأريد الرحيل ثم تحدث للنادي وتوصلوا لاتفاق".

وأضاف "اليوم لدينا ثلاثة مدافعين وسيرجي أوريير يمكنه أن يلعب قلب دفاع بالقليل من العمل ويستطيع أن يساعد الفريق".

وتابع "تياجو سيلفا لاعب مهم للفريق مثال يحتذى به لباقي اللاعبين، سنرى كيف يشعر غدا لكننا لن نغامر به ولن نتسرع في إشراكه".

وأردف "كافاني وماركينيوس ودي ماريا يصلون اليوم من بلادهم وسنرى إمكانية لحاقهم بمباراة الغد".