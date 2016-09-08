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سانشيز: لا أشعر بالنقص.. أنا جيد لمنافسة ميسي ورنالدو

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سانشيز: لا أشعر بالنقص.. أنا جيد لمنافسة ميسي ورنالدو سانشيز: لا أشعر بالنقص.. أنا جيد لمنافسة ميسي ورنالدو

يؤمن أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال أنه وصل لمستوى جيد كفاية يستطيع من خلاله منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد.

وتحدث اللاعب التشيلي الذي توج بلقبي كوبا أمريكا مرتين متتاليتين مع منتخب بلاده في عامي 2015 و2016 قائلا:"أعتقد إنني وصلت لمستوى أستطيع من خلاله منافسة اللاعبين العظماء".

وأكمل سانشيز حديثه لصحيفة "سبورت" الإسبانية"أنا لا أشعر بالنقص أمام أي أحد".

وأردف لاعب أرسنال"أعتقد أن إمكانياتي شبية بنفس قدرات ميسي ورنالو".

يذكر أن سانشيز سبق وأن زامل ميسي لثلاثة أعوام في برشلونة من عام 2011 حتى 2014 قبل انتقاله لأرسنال.

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