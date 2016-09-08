متابعة لحظية للبعثة الرسمية لحجاج الدولة

أكد محمد عبيد راشد المزروعي نائب رئيس بعثة الحج الرسمية أن اللجان المختلفة التابعة للبعثة ستتابع أوضاع الحجاج لحظة بلحظة في مختلف المشاعر سواء في " منى " أو " عرفات " أو مزدلفة مؤكداً حرص قيادة الدولة على الاهتمام بشؤون حجاج الدولة وتوفير كل وسائل الراحة لهم.



> وسلمت بعثة الحج الرسمية اليوم" الخميس " أصحاب الحملات مخيمات إقامة حجاج الإمارات في " منى " و" عرفات" بعد أن تم تجهيزها بشكل كامل وفق أفضل المعايير والسلامة , كما تم تسليم أصحاب الحملات مخططا شاملا للمخيمات يسهل عمليهم تفويج الحجاج من وإلى المخيمات وسهولة التنقل خلال تأدية المناسك .



> وقال محمد عبيد راشد المزروعي ان انتقال الحجاج سيتم على دفعات إلى مخيم " منى" الذي تم الانتهاء من كافة تجهيزاته وأصبح جاهزا لإستقبال الحجاج, وسيقوم مسؤولو اللجان المختلفة بتوزيعهم على الخيم وفق نظام دقيق محدد مسبقا داعيا أصحاب الحملات إلى الاهتمام بكل حاج, وتوجيههم إلى خطوات أدائهم للمناسك والتعامل معهم بشفافية في كافة الأمور.



> وشدد المزروعي خلال لقاء عقده اليوم مع أصحاب الحملات على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج الإمارات لتحقيق هدف الدولة لإسعاد المواطنين مع المحافظة التامة على سلامتهم مشيرا إلى أهمية سلامة حجاج الدولة خصوصا داخل مناطق المخيمات .



> وقال أنه تم تسليم المخيمات لأصحاب الحملات بعد تجهيزها بالكامل بكل إمكانيات الراحة وبشكل متميز بأفضل المواصفات على مستوى المخيمات الأخرى كما تم تزويد كافة المخيمات ببوابات إلكترونية وكافة اشتراطات الدفاع المدني مؤكدا ضرورة التعاون التام بين البعثة الرسمية للدولة والمقاولين وأصحاب الحملات لإتمام موسم الحج بسلام ويسر.



> وأكد أهمية إعطاء أهمية خاصة للحجاج الذين يقومون بأداء الفريضة للمرة الأولى وتوعيتهم بظروف الحج والمواقف التي من الممكن أن تواجههم وكيفية التعامل معها بحكمة وصبر وهدوء.



> وقال سيتم تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر "منى" بعد ظهر يوم الثامن من ذي الحجة على أن يلتزم أصحاب الحملات بالدخول من الباب المخصص لكل حملة حسب المخطط المحدد مع التنبيه على كل حاج بضرورة حمل البطاقة التعريفية وأن يكون صاحب الحملة في مقدمة الحجاج وتعريف لجنة السلامة باسم الحملة وأن يتم التواصل مع مسؤولي القطاع قبل مغادرة مقر الإقامة.



> وأكد ضرورة قيام أصحاب الحملات بتوزيع أساور " قطار المشاعر" التي تسلموها اليوم على الحجاج والتنبيه عليهم بضرورة لبس الأساور باليد مشددا على أهمية الدخول من الأبواب المخصصة لكل حملة , مشددا على ضرورة التنبيه على جميع الحجاج الالتزام بالبقاء في أماكنهم حتى الإعلان الصوتي عن إسم كل حملة لتخرج منعا للتزاحم والتدافع وإرهاق الحجاج. لافتا إلى توزيع الحملات وفق مخطط واضح للأماكن المخصصة للرجال والنساء في " مزدلفة " ومن ثم الانطلاق إلى " منى " بعد منتصف الليل.



> وأشار إلى ان المسافة التي سيقطعها القطار من "منى" إلى "عرفات" تبلغ 12 دقيقة فقط موضحا أن هناك الية محددة لدخول الحجاج إلى قطار المشاعر وسيكون ركوبهم القطار على دفعات حيث يستوعب القطار 3500 حاجا في الرحلة الواحدة لافتاً إلى أن القطار يحتوي على 160 بابا من شانه أن يسهل عملية دخول وخروج الحجاج.