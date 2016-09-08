برنامج دعوي بـ 300 محاضرة للتعريف بالقواعد الصحيحة للمناسك

خصصت بعثة الحج الرسمية 6 خطوط هاتفية ساخنة تعمل على مدار الساعة للإجابة على استفسارات حجاج الدولة منها خط مخصص للنساء فقط .

وبدأت بعثة الحج الرسمية للدولة تنفيذ برنامج دعوي شامل لحجاج الدولة يقدم من خلاه الوعاظ والواعظات نحو 300 محاضرة خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل منها 200 محاضرة للرجال و100 محاضرة للنساء لتعريف حجاج الدولة بالأسس والقواعد الصحيحة لأداء مناسك الحج والإجابة على أية استفسارات من قبل الحجاج في إطار الدور المنوط بعمل إدارة الوعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن نشر ثقافة الاعتدال والوسطية وتعريف الناس بالمبادئ الصحيحة للدين الإسلامي ومنها مناسك الحج.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية للدولة أن أصحاب الفضيلة الوعاظ والواعظات يقومون بالإضافة لتقديم المحاضرات بمتابعة أعمال الحج وأداء حجاج الدولة للمناسك للتنبيه والتوضيح في حال وقوع أخطاء بشكل أو بآخر من خلال مرافقة الحجاج في أدائهم لشعائر الحج مؤكدا أن دور أصحاب الفضيلة المفتين يتركز في الرد على الاستفسارات الفقهية المتعلقة بالمناسك.

وأوضح أنه تم توفير مفتيين بمقر البعثة الرسمية وكذلك في المشاعر المقدسة في " منى " و " عرفات " و " مزدلفة " للإجابة على استفسارات الحجاج حيث يتم الإعلان عن أماكن تواجدهم للاستفسار منهم بصورة مباشرة حول المناسك بالإضافة إلى جولات يقوم بها المفتون على الحجاج للإجابة على استفساراتهم .

وقال على المرزوقي نائب رئيس بعثة الإمارات الرسمية لشؤون الوعظ أنه سيتم خلال العام الحالي بث موحد ومباشر من مواقع إلقاء المحاضرات النسائية في مخيمات منى من خلال أنظمة صوتية متطورة إلى خيام الإقامة بصورة مباشرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنه لحجاج الدولة من النساء.

وأشار إلى أنه مع البث الموحد للمحاضرات سيتم تنظيم زيارات متكررة من الواعظات إلى مقار الحجاج من النساء للإجابة على استفساراتهن الخاصة بالأحكام الشرعية والقضايا الفقهية موضحا أنه سيتم تنظيم 9 ندوات تثقيفية متنوعة بالتنسيق مع اللجان الطبية والأمنية للتوعية بالأمور الفقهية المرتبطة بالأمور الطبية أو المستجدات الخاصة بالطوارئ وغيرها.