البدء فى إجراءات دمج مجموعتى «D media» و«إعلام المصريين»

أعلنت مجموعة “إعلام المصريين” ومجموعة “Dmedia”، اليوم الخميس، أنه فى إطار سعيهما نحو تكوين كيان إعلامى مصرى قادر على المنافسة فقد تم البدء فى دمج شركة D Media المالكة لقنوات dmc، مع مجموعة إعلام المصريين لإنشاء كيان إعلامى قوى يستطيع استعادة الدور الريادى للإعلام المصرى إقليميًا ودوليًا.

وقالت مجموعة إعلام المصريين فى بيانها إن اللحظة الراهنة بما تشهده من تغيرات فى اقتصاديات الإعلام تحتم وجود كيان إعلامى مصرى قوى، يسمو فوق التنافسية الضيقة ويطمح إلى خلق منظومة إعلامية مصرية رائدة وقادرة على المنافسة محليًا وعربيًا.

وأضافت الشركة أن حسام صالح، المدير التنفيذى لـ” إعلام المصريين”، وقع عقد الاندماج مع عمرو الفقي، المدير التنفيذى لشركة D media، على أن تبدأ الجهات الفنية فى الجانبين تنفيذ بنود الاندماج على الفور.

ومن جانبه أكد عمرو الفقى – رئيس مجلس ادارة وكالة D media الاعلانية، أن المجموعة تسعى بإندماجها مع مجموعة إعلام المصريين إلى إحداث طفرة فى المحتوى الإعلامى مؤسس على أحدث الأسس العالمية والمهنية.

والجدير بالذكر أن مجموعة إعلام المصريين كانت قد أعلنت عن خطتها لطرح أسهم المجموعة فى البورصة، وتعاقدت مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال لإتمام الدراسات والإجراءات اللازمة لهذه الخطوة.