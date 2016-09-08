توتنهام يحطم رقمه التاريخي جماهيريًا أمام موناكو

تشهد مباراة توتنهام الإنجليزي وموناكو الفرنسي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حضورًا جماهيريًا مكثفًا بملعب “ويمبلي”.

وبعد القاء نظرة على خريطة بيع التذاكر للمباراة التي ستقام يوم الأربعاء المقبل نجد أنه من بين 90,000 مقعد هى سعة الملعب الرسمى للمنتخب الإنجليزي، لم يتبق أي مقعد شاغر ومتاح للبيع للجماهير، وهو أمر غريب للغاية خاصة أن المباراة ليست أمام أحد الفرق الكبيرة فى أوروبا ومازالت فى الجولة الأولى فقط من التشامبيونزليج، ومازال متبقى على المباراة 6 أيام كاملة أى ما يقارب الأسبوع.

ومن المنتظر أن يكون هذا العدد هو الأكبر فى تاريخ توتنهام، حيث إن أكبر حضور جماهيري مسجل للسبيرز كان أمام سندرلاند فى كأس الاتحاد الإنجليزى عام 1938 بحضور 75,038 مشجع لتلك المباراة.