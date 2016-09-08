لافروف وكيري يبحثان التعاون الأمريكي‭ ‬الروسي المحتمل في سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري بحثا يوم الخميس التعاون المحتمل بين البلدين لهزيمة الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا.

وبحسب رويترز أضافت الوزارة أن المحادثة الهاتفية جاءت بعد مباحثات بشأن سوريا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي باراك أوباما في الصين قبل أيام.

وبحث الوزيران أيضا التعاون المحتمل لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ولم يتضح هل سيجتمع لافروف وكيري في جنيف يومي الخميس والجمعة كما كان مزمعا في الأصل.

وقال الكرملين في وقت سابق يوم الخميس إن روسيا والولايات المتحدة لم تنتهيا بعد من العمل على اتفاق مقبول من الجانبين لحل الأزمة في سوريا وإنه توجد حاجة للتوصل إلى حل وسط بشأن عدد صغير من القضايا.