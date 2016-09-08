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وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة بعد لقاء “السيسي”

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وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة بعد لقاء “السيسي” وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة بعد لقاء “السيسي”

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

غادر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرالخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعد زيارة لمصر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح .

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحاثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفيردولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة الجنيبي، من أجل تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والتباحث بشأن أزمات المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها.

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