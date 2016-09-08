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إسرائيل تبدأ بناء جدار تحت الأرض حول قطاع غزة

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إسرائيل تبدأ بناء جدار تحت الأرض حول قطاع غزة إسرائيل تبدأ بناء جدار تحت الأرض حول قطاع غزة

> القدس (أ ف ب)

بدأت إسرائيل فى بناء جدار تحت الأرض حول قطاع غزة لمنع وقوع هجمات مصدرها الأنفاق، بحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلى ومسؤول فى مجلس محلى الخميس.

وأفاد الموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرنوت أن "البناء بدأ حول جميع البلدات التى تعتبر قريبة من الجدار مع غزة".ونشر تسجيل يظهر آلات ثقيلة تعمل على طول الحدود.وتردد ان وزارة الدفاع تخطط لبناء جدار تحت الأرض حول القطاع لمنع حفر الانفاق، إلا أن لم تؤكد أو تنفى ذلك.وطبقا للصحيفة فان الجدار سيتضمن اجهزة استشعار لكشف الحفريات الجديدة وسيمتد عند انتهائه على طول الحدود مع قطاع غزة على مسافة 60 كيلومترا.

وأكد غادى ياركونى رئيس مجلس منطقة اشكول الواقعة على الحدود مع غزة لوكالة فرانس برس الخميس أن العمل بدأ على طول الحدود، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.من جهتها، رفضت وزارة الدفاع التعليق.وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس الإسلامية على القطاع منذ عام 2007.ويخضع قطاع غزة منذ عشر سنوات لحصار اسرائيلى صارم. كما تغلق معبر رفح، المنفذ الوحيد الذى يصل القطاع بالعالم.

وتثير عودة الانفاق الى الواجهة مخاوف فى اسرائيل حيال التهديد الذى تشكله بعد استخدامها فى السابق لمهاجمة الاراضى الاسرائيلية.


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مصر 365

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