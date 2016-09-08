رتبي منزلك قبل العيد بدون مجهود

تنشغل ربّات البيوت، قبل أيّام من حلول عيد الأضحى، في تنظيف وترتيب المنزل، خصوصاً مساحات الاستقبال. ولإنجاز هذه المهام بدون مجهود، "سيدتي. نت" يقترح الأفكار الآتية:

| يمكن تلميع الثريا من خلال رشّ منظّف الزجاج على كلّ قطعة منها، ومسحه بالقماش.

| يُستحسن تلميع الفضيّات عبر دعكها بالملح.

| أزيلي الأوساخ والأتربة عن سطح الأريكة بواسطة المكنسة الكهربائية، وللتخلّص من البقع افركي القماش بقطعة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ.

| يُنفض الغبار عن الطاولات وتُنظّف تلك المزوّدة بأسطح زجاج بقطعة من القماش أو اسفنجة ناعمة، مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من "كربونات الصودا".

| تُستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف الستائر بدون الحاجة إلى فكّها، وذلك من خلال تمرير المكنسة عليها من الأعلى إلى الأسفل.

| تُكنس الأرض ثم تُنظّف حسب نوعها؛ إذا كانت مشغولة من الـ"سيراميك" تُشطف بالماء والصابون، أما إذا كانت من الـ"باركيه" فيفيد الخلّ في التنظيف، وذلك بواسطة القماش القطني الناعم.