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رتبي منزلك قبل العيد بدون مجهود

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الخميس 08-09-2016 17:51

تنشغل ربّات البيوت، قبل أيّام من حلول عيد الأضحى، في تنظيف وترتيب المنزل، خصوصاً مساحات الاستقبال. ولإنجاز هذه المهام بدون مجهود، "سيدتي. نت" يقترح الأفكار الآتية:

| يمكن تلميع الثريا من خلال رشّ منظّف الزجاج على كلّ قطعة منها، ومسحه بالقماش.
| يُستحسن تلميع الفضيّات عبر دعكها بالملح.
| أزيلي الأوساخ والأتربة عن سطح الأريكة بواسطة المكنسة الكهربائية، وللتخلّص من البقع افركي القماش بقطعة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ.
| يُنفض الغبار عن الطاولات وتُنظّف تلك المزوّدة بأسطح زجاج بقطعة من القماش أو اسفنجة ناعمة، مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من "كربونات الصودا".
| تُستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف الستائر بدون الحاجة إلى فكّها، وذلك من خلال تمرير المكنسة عليها من الأعلى إلى الأسفل.
| تُكنس الأرض ثم تُنظّف حسب نوعها؛ إذا كانت مشغولة من الـ"سيراميك" تُشطف بالماء والصابون، أما إذا كانت من الـ"باركيه" فيفيد الخلّ في التنظيف، وذلك بواسطة القماش القطني الناعم.

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سيدتي