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«كهرباء الوادى الجديد»: 9 ملايين جنيه لرفع كفاءة المحطات

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«كهرباء الوادى الجديد»: 9 ملايين جنيه لرفع كفاءة المحطات «كهرباء الوادى الجديد»: 9 ملايين جنيه لرفع كفاءة المحطات

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالوادى الجديد، أنه تمت الموافقة على إعتماد 9 ملايين جنيه، لتنفيذ عدة مشروعات فى مجال الكهرباء، مؤكدًا أن الخطة تشمل تغيير خطة تغذية موط – القصر، بإجمالى رفع قدرات 28 محولا كهربائيا بمركز الداخلة من جهد 11 إلى 16 كيلو فولت أمبير.

وأضاف خضر في تصريح صحفي، أن الخطة تشمل أيضا رفع قدرة 4 محولات بمركز الداخلة، ومحول بمركز الخارجة، وإحلال أعمدة كهربية متهالكة وآيلة للسقوط، وتغيير موصلات كهربية مكشوفة بأخرى معزولة، على أن تنتهى هذه المشروعات خلال عام.

 

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