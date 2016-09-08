أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

دراسة: الرضيع يبكي بحسب لغته الأم

Google+ Print

الخميس 08-09-2016 02:00

لا يخفى على الكثيرين أن الطفل يجهل ما يدور حوله من كلمات، خاصة في أشهر عمره الأولى، وتخرج أصوات غير مفهومة منه، ولكن تلك الأصوات ما هي إلا نغمات ينطق بها الطفل محاكياً لغته الأساسية من موطنه، والتي يسمعها حوله، فالطفل لا يتعلم لغته فقط منذ بلوغه السنوات الأولى، ولكن منذ الأشهر الأولى.


حيث كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الرُضّع يمتلكون قابلية لتقبل لغتهم الأم مباشرة بعد الولادة، وليس مع تعلمهم اللغة ابتداءً من سن معينة فحسب.
وتوصلت دراسة ألمانية إلى أن كل رضيع يبكي بشكل مختلف وفق اللغة الأم للبيئة التي ولد فيها، مما يجعل بكاء الرضع في الصين والكاميرون أقرب إلى النغمات الموسيقية.
ولفتت إلى أن الرضع في الصين والكاميرون يبكون بطريقة مختلفة عن الرضع الألمان، حيث قالت كاتلين فيرمكه من جامعة فورتسبورغ: إن بكاء رضع بلدان كالصين والكاميرون يشبه النغمات الموسيقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي