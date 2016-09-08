خبير زراعي: تحديد 700 ألف فدان للأرز للموسم القادم يستنزف العملة الأجنبية

انتقد الدكتور محمد عبد الحميد نوفل، الخبير الزراعى ورئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه الأسبق، تصريح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، بشأن تحديد المساحات المخصصة لزراعة محصول الأرز للموسم الصيفى القادم وذلك بـ6 محافظات بمساحة إجمالية 700 ألف فدان فقط.

وأضاف أستاذ الأراضى والمياه، أن وزير الري طالب بالتنسيق مع وزارة الزراعة للقيام بتحديد كروكيات زمامات كل محافظة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع المخالفات.

وأوضح دكتور محمد نوفل، أن الإنتاج المتوقع من المساحة التى حددتها وزارة الرى تبلغ 2.8 مليون طن أرز شعير، وهى تعادل 1.82 مليون طن أرز أبيض، فى حين أن استهلاكنا السنوي من الأرز الأبيض يبلغ نحو 2.88 مليون طن، أى أنه سيكون هناك عجز مقداره 1.08 مليون طن من الأرز الأبيض، وبالتالي سنلجأ إلى الاستيراد من الخارج لتغطية العجز، مما يحمل خزينة الدولة عبء توفير العملة الأجنبية .