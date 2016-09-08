تحرير 551 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

مراسل«ONA»:

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 101 مخالفة مرورية متنوعة “نموذج 125″ و76 مخالفة إزالة ملصقات و85 مخالفة انتظار خاطئ و حجز 5 سيارات و138 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و39 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و40 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و38 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 29 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير8 مخالفات انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و7 مخالفات انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و32 مخالفة عدم ارتداء خوذة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.