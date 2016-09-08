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مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب الكويت بإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب

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مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب الكويت بإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب الكويت بإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب

أمير الكويت صباح الأحمد جابر الصباح

طالبت المقررة الخاصة حول الاتجار بالبشر فى الأمم المتحدة، ماريا غرازيا جيامارينارو، اليوم الخميس، الكويت بإلغاء العمل بنظام كفالة العمال الأجانب المثير للجدل، وذلك خلال مؤتمر صحافى عقدته فى الكويت.

وقالت المسؤولة فى مؤتمر صحافى بالكويت، إن نظام الكفالة يؤدى لحالة من الضعف تعزز علاقات عمل انتهاكية واستغلالية.

وبحسب “فرانس برس”، أشارت إلى أنه فى ظل هذا النظام المطبق فى الكويت ودول الخليج، يضطر العمال الوافدون للعمل ساعات طويلة، ويعاملون بطريقة سيئة ويعانون الاستغلال، ما يدفع المئات منهم سنويا للهرب إلى بلادهم.

وتعرض نظام الكفالة لانتقادات من منظمات حقوقية دولية. ويطال النظام زهاء 25 مليون عامل أجنبى فى الخليج، ويجعلهم مرتبطين بكفيل يحق له منعهم من تغيير وظائفهم، أو السفر من دون اذنه.وعلى رغم تعهد دول خليجية بتعديل النظام، الا ان اى خطوات فى هذا المجال بقيت محدودة.

ورأت المسؤولة الأممية فى ختام زيارة استمرت خمسة للكويت، أنه يجب استبدال النظام “بتشريع مختلف يتيح للعمال المهاجرين التمتع بحرية جوهرية فى سوق العمل”، مرحبة بتعديلات “ايجابية” ادخلتها الكويت مؤخرا على حقوق العمالة الوافدة، تعد غير مسبوقة فى الخليج.

وفرضت الكويت فى يوليو حدًا أدنى لأجور العاملين والعاملات فى المنازل يبلغ 200 دولار شهريا، وحددت ساعات عملهم اليومية والزمت أصحاب العمل بدفع بدل للساعات الاضافية، إضافة إلى منح العمال اجازة سنوية مدفوعة وتعويضا لنهاية الخدمة.

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