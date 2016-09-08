قطان: تصريحات خامنئى فى شأن الحج «المشينة»

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودى لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، انتقادات حادة إلى النظام الإيراني، اليوم الخميس على خلفية تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، واتهمها بالتقصير في ادارة شؤون الحج.

ووجه قطان الشكر الى رؤساء وفود الدول العربية التى ادانت تصريحات خامنئى ، ووافقو على إصدار بيانات إدانة فى هذا الصدد .

ووصف قطان -في كلمتة أمام مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال الدورة العادية الـ 146 بمقر الجامعة العربية- تصريحات خامنئى بأنها “مشينة”، مؤكدا أن المملكة ستظل تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز المختصة الوحيدة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم بكل يسر من دون أية تدخلات خارجية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقال “كان يمكن أن نرد الصاع صاعين، والسب بالسب، وكان يمكن أن نرد على أسلوبه البذئ (خامنئي)، إلا أن أخلاق ديننا أبت علينا ذلك”.

أ ش أ