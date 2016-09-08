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تأجيل محاكمة 3 طلاب بجامعة الأزهر بتهمة التظاهر واستخدام القوة لـ1 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 3 طلاب بجامعة الأزهر بتهمة التظاهر واستخدام القوة لـ1 أكتوبر تأجيل محاكمة 3 طلاب بجامعة الأزهر بتهمة التظاهر واستخدام القوة لـ1 أكتوبر

>كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، محاكمة 3 طلاب متهمين بالتظاهر بجامعة الأزهر إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.

 

وكانت اسندت النيابة لكلا من "عماد.ص"، و"محمود م"، و"محمد. م" طلاب بجامعة الأزهر، تهم التظاهر بدون الحصول على إذن مسبق، واستعمال القوة فى التعدى على قوات الشرطة وأفراد أمن شركة "فالكون" المكلفة بتأمين الجامعة.

 

وتعود تفاصيل القضية رقم 6751 لسنة 2014، بتجمهر المتهمون أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر، مستخدمين عدد من  الألعاب النارية والحجارة فى الهجوم على قوات الشرطة، كما تعدوا بالضرب على موظفين وأفراد أمن شركة فالكون وهم رمضان هلال أحمد، وعبده محمد عبد المنعم.


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