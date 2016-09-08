مؤتمر كلوب: لهذا السبب بداية ليفربول جيدة.. ويوضح موقف ماني وإيمري وساخو

يرى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن بداية فريقه في بطولة الدروي ليست جيدة.

وحقق ليفربول 4 نقاط من أول 3 مباريات، بفوز على أرسنال وخسارة أمام بيرنلي وتعادل مع توتنام.

فيما سيتكون مباراة الجولة الرابعة أمام حامل اللقب ليستر سيتي مختلفة، بالنظر لكونها الأولى على ملعبهم "أنفيلد" هذا الموسم بعد انتهاء التجديدات فيه.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الخميس: "نحن الفريق الوحيد الذي لعب 3 مباريات خارج أرضه، ومع ذلك لم نخسر من توتنام وأرسنال.. البداية لم تكن سيئة".

وأضاف " "8000 مقعد تمت إضافتهم في ملعب أنفيلد، ويجب علينا أن نستغل هذا الأمر لزيادة قوتنا أمام الخصوم على الوجه الأمثل".

كلوب تحدث أيضا عن موقف لاعبي الفريق قبل مباراة ليستر.

وعن ذلك قال كلوب: "ساديو ماني تدرب بشكل طبيعي مع الفريق وسيكون متاحا للمشاركة، أما إيرمي تشان فلن يكون حاضرا بسبب الإصابة".

وأتبع "قبل نهاية فترة الانتقالات تحدثت مع مامادو ساخو، لكن الأمر الآن انتهى ولا يمكنني تغيير الأمر الواقع".

وتطرق كلوب للحديث عن تصريحا مينو رايولا وكيل أعمال ماريول بالوتيلي لاعب الفريق السابق.

وكان رايولا قد اتهم كلوب بعدم الاحترافية في التعامل مع بالوتيلي. (طالع التفاصيل)

وعن ذلك قال كلوب: "حديث رايولا؟ هو يستطيع قول ما يشاء في هذا العالم الحر . بالنسبة لي لا أهتم بما يقوله".

وفي النهاية تحدث كلوب أيضا مباراته المقبلة أمام ليستر سيتي، وقال كلوب: "ليستر سيتي نادي منظم جداً و قوتهم تكمن في الهجمات المرتدة".

وأتم "كان لدينا أسبوعين للتحضير للقاء ليستر سيتي و قمنا بفعل ذلك على أكمل وجه".